Subaru XV evolve per piacere di più ai 'suvvisti'

BOLOGNA - Con la nuova XV in Subaru Italia puntano a conquistare gli automobilisti alla ricerca di un Suv dalle dimensioni compatte, adatto tanto a un utilizzo urbano quanto a lunghi viaggi e a gite fuori porta, con annesse escursioni off-road. Assetto rialzato da terra, trazione integrale permanente, ampi passaruota con protezioni esterne in plastica nera e sistemi elettronici di aiuto alla marcia in fuoristrada che intervengono sia in discesa sia in salita, sono tutti fattori in grado di destare l'interesse di questo genere di target.

In mostra in tutte le concessionarie dello Stivale dal 20 gennaio, la nuova generazione del modello nipponico viene proposta con due benzina a quattro cilindri di tipo boxer, un 1.6 da 114 Cv e un 2.0 da 156 Cv, entrambi accoppiati a cambi automatici Lineartronic CVT. La gamma, che non prevede motori Diesel, in futuro raddoppierà con l'arrivo di due varianti a GPL. Le bifuel dovrebbero montare impianti realizzati dall'italiana BRC. Nel 2019, poi, potrebbe essere la volta dell'ibrido, anche se al momento non c'è ancora nulla di ufficiale.

Prodotta in Giappone, completamente riprogettata utilizzando come base la Subaru Global Platform (SGP), piattaforma su cui nasceranno i prossimi modelli del Costruttore, la nuova XV sfoggia un vestito dallo stile evoluto ma non rivoluzionato rispetto al passato. La vettura è leggermente cresciuta nelle dimensioni: misura 4.465 di lunghezza (+15 mm), 1.800 mm di larghezza (+20 mm), 1.635 mm di altezza (+20 mm) e un passo di 2.670 mm (+30 mm). La sua struttura offre più sicurezza in caso di incidente, come certificato dalle cinque stelle appena conquistate ai test dell'EuroNcap. I dispositivi tecnologici avanzati di ausilio alla guida e per l'infotainment sono altri punti di forza del modello. Per tutta la gamma si segnala, per esempio, nella dotazione di serie il sistema Eye Sight che tiene "d'occhio" la strada, grazie a due telecamere telescopiche: riconosce i cartelli stradali e gestisce con efficacia sette funzioni, tra cui il controllo adattivo della velocità di crociera e il Lane Keep Assist che mantiene in corsia la macchina, effettuando anche interventi di correzione sullo sterzo.

La scocca è ora più rigida e assicura un piacere di guida superiore, come verificato in un test effettuato tra Bologna e Forlì. Questa caratteristica si apprezza anche nel fuoristrada leggero che risulta alla portata della vettura, grazie anche ai 22 cm di luce da terra del pianale. Nel corso di alcune escursioni su terra e fango, su strade bianche intorno al capoluogo felsineo, l'auto ha evidenziato un comportamento sincero e sicuro, persino con fondo a scarsa aderenza. Merito della presa garantita dalla trazione Symmetrical AWD che su asfalto, in condizioni di guida "normali", ripartisce la coppia al 60% sull'asse anteriore e al 40% su quello posteriore. In autostrada, nei lunghi trasferimenti, la XV convince. Se si ha l'accortezza di dosare la pressione sull'accelerazione senza esagerare, si viaggia in relax. Se, invece, per sorpassare si è abituati ad affondare il piede sul gas bisogna mettere in conto una certa rumorosità, legata alla logica di funzionamento del cambio a variazione continua dei rapporti. In questo caso, infatti, il sistema aspetta la zona rossa del contagiri prima di "simulare" la cambiata e passare alla marcia superiore. Meglio, quindi, accelerare con delicatezza: la vettura prende l'abbrivo con verve analoga ma snocciola uno dopo l'altro le sette marce "virtuali", passando di rapporto a regimi intermedi e mantenendo la voce del motore a livelli di comfort elevato. Proposta in quattro livelli di allestimento con il quattro cilindri 1.6 e in due con il 2.0, la XV viene offerta con un ventaglio di prezzi che spazia dai 22.990 euro della 1.6i Pure per arrivare ai 32.990 euro della 2.0 DI Premium. Per tutte sono inclusi, appunto, il cambio automatico, cinque anni di garanzia e tre anni di manutenzione ordinaria.

