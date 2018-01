Lactalis: ministero Salute, allerta latte per 5 lotti Milumel Bio

- Sono cinque i lotti del prodotto Milumel Bio oggetto di allerta latte: 17C0012686 con termine massimo di conservazione (TMC) 27/04/2018; 17C0012844 con TMC 24/05/2018; 17C0012965 con TMC 12/09/2018; 17C0013595 con TMC 06/01/2019; e 17C0013733 con TMC 03/02/2019. Lo annuncia '' per eventuali verifiche da parte delle autorità territoriali e per una completa informazione dei consumatori'' il ministero della Salute, in una nota, precisando che ad oggi le Autorità francesi non hanno comunicato, tramite il sistema di allerta comunitario (RASFF), l'esistenza di lotti spediti verso il nostro Paese di formule per l'infanzia prodotti in Francia dalla ditta Lactalis che risultano contaminati da salmonelle.

