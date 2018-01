S&P promuove l'Italia: "Pil in crescita, Paese si è unito al ballo della ripresa"

PARIGI. Il Portogallo segna una crescita "spettacolare" e "un’altra buona notizia è che gli italiani si sono uniti al ballo con il ritorno della ripresa": lo ha detto il capo economista per l’Europa di S&P global, Jean-Michel Six, presentando le prospettive macro-economiche a Parigi. Six ha poi ricordato che il «Pil italiano è ancora al di sotto di quello del 2007 ma in ogni caso ci sono segni di ripresa».

Ricevendo i cronisti a Parigi, Six ha spiegato che «anche in Francia l’economia è ripartita, con un miglioramento dei margini, il problema è che tende già a raggiungere il tetto massimo, che sembra del 2%. Il problema francese - ha puntualizzato - non è un problema di domanda ma di offerta».

Quanto alla Germania, il capo economista di S&P ha osservato come in termini di «commercio estero sia riuscita a riequilibrare la bilancia commerciale», riducendo la dipendenza dalla zona euro. Più in generale, ha puntualizzato Six, la congiuntura di Eurolandia è la «migliore» dal 2009, oggi - ha avvertito - «il vero rischio è esogeno» e si «concentra sulla congiuntura americana». Six ha evocato, tra l’altro, l’ipotesi di un forte rialzo dei tassi negli Stati Uniti e un possibile "shock obbligazionario".

