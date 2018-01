Due ristoranti debuttano nel circuito del Buon Ricordo

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - Due le nuove insegne che entrano a far parte dell'Unione Ristoranti del Buon Ricordo nel 2018: Amerigo dal 1934 Trattoria e Locanda di Savigno (Bologna) e la Trattoria alla Luna di Gorizia. Sono quindi un centinaio i ristoranti associati al sodalizio, fondato nel 1964 per salvaguardare le tante tradizioni e culture gastronomiche del Bel Paese, che rischiavano di scomparire davanti alla moda allora in auge della cucina internazionale. Cucina del territorio era allora, e lo è ancor oggi, la loro.



Una cucina dove venivano privilegiati i prodotti a km zero ben prima che diventassero di moda e la tradizione culinaria regionale, ora come un tempo, viene valorizzata, coltivata, interpretata al passo con i tempi. A caratterizzare ciascun ristorante, e a creare fra loro un trait d'union, è il piatto-simbolo dipinto a mano dagli artigiani della Ceramica artistica Solimene di Vietri sul Mare su cui è effigiata la specialità del locale (che deve essere tenuta in carta tutto l'anno), che viene donato agli ospiti perché si ricordino della piacevole esperienza culinaria provata. Queste le specialità delle new entry 2018: Ravioli di friggione con burro e Parmigiano Reggiano 36 mesi di Bianca Modenese per l'Amerigo dal 1934 Trattoria e Locanda di Savigno e Gnocchi dolci per la Trattoria alla Luna di Gorizia.



Due invece i ristoranti del Buon Ricordo che quest'anno hanno deciso di cambiare la loro specialità e quindi hanno un nuovo piatto a rappresentarli: il Mori Venice di Parigi proporrà Cicchetti della laguna e il Ristorante Salice Blu di Bellagio (Como) Trilogia di pesce pescato nel lago di Como.





