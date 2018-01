Compatto e filante,Mitsubishi Eclipse Cross non teme la neve

COURMAYEUR (AOSTA) - Per Mitsubishi Eclipse Cross è stato un battesimo sotto la neve quello sulle strade dello Stivale.



Fiocchi in abbondanza hanno, infatti, accompagnato la presentazione nazionale del nuovo modello alla stampa e, a seguire, ai concessionari, organizzata dalla Filiale del Costruttore nipponico ai piedi del Monte Bianco. Guidato nella variante con motore a benzina, cambio automatico e trazione Super-All Wheel Control, tra le curve e i tornanti con fondo a scarsa aderenza che da Courmayeur portano a La Thuile, ha evidenziato un'ottima motricità. Suv compatto a cinque porte con carrozzeria sportiveggiante, si posiziona nella gamma della Casa dei Tre diamanti tra il più tradizionale ASX e il più famigliare Outlander. ''Il lancio di Eclipse Cross - chiarisce ad ANSA Moreno Seveso, direttore generale di Mitsubishi Motors Automobili Italia - rappresenta un punto di svolta: rafforza e differenzia la nostra offerta di Sport Utility, inserendosi con i suoi 4 metri e 40 centimetri fra i 4,3 metri della ASX e i 4,6 metri della Outlander. E' un Suv coupé che pensiamo attirerà una clientela più giovanile e più femminile. E' il primo tassello di una strategia di 'quality brand': pensiamo che sarà un modello di conquista per l'80-90% delle vendite, con automobilisti che ci aspettiamo arriveranno da marche concorrenti di alta qualità''.



Sviluppato sulla piattaforma comune ad ASX e Outlander, opportunamente evoluta, Eclipse è ancora una Mitsubishi al 100%, motori compresi. ''La fase di sinergia tra i tre marchi dell'Alleanza (Nissan, Renault e Mitsubishi, ndr) è già partita - chiarisce Seveso -, sia in fase di acquisti sia di progettazione e produzione. Ipotizziamo, però, che ci vorranno un paio d'anni prima di vedere su strada i primi risultati''.



Nell'attesa, Eclipse Cross tiene alto il vessillo del brand, proponendo sotto un vestito sportivo una vettura di grande versatilità, con contenuti e qualità migliorati sulla ASX, rispetto a cui si propone come alternativa più sportiva. Meglio insonorizzato, rifinito con più attenzione, al volante infonde sicurezza, forte anche di una dotazione tecnologica di sistemi elettronici di ausilio alla guida che non teme il confronto con la concorrenza. Inoltre, ha conquistato 5 stelle nelle prove di urto, effettuate dall'ente indipendente EuroNCAP. Altri elementi di appeal sono la disponibilità di un sistema multimediale di ultima generazione, dotato di radio digitale e di Mirror Screen per la riproduzione in plancia dei contenuti dei principali smartphone in commercio (manca, però, il navigatore satellitare) e la grande versatilità di utilizzo, garantita dal divano posteriore di tipo scorrevole (per 20 cm). E' frazionato nella seduta e nello schienale, quest'ultimo è anche regolabile secondo otto posizioni. Non convincono sino in fondo, invece, la visibilità posteriore, in parte inficiata dalla scelta del lunotto diviso in due parti, e la rumorosità nella guida sportiva della variante con cambio CVT a variazione continua dei rapporti. Il motore, normalmente ben educato, si fa, infatti, sentire in maniera piuttosto fastidiosa quando si preme a fondo sull'acceleratore e si superano i 3.500 giri. Da verificare, poi, su un percorso più lungo i consumi: nel ciclo misto l'automatico 4x4 è omologato per 7 litri/100 km.



Già ordinabile in Italia, visionabile negli autosaloni dal porte aperte del 20-21 gennaio, disponibile in cinque livelli di allestimento, inizialmente Eclipse Cros viene proposto solo con un motore a benzina 1.5 turbo da 163 Cv, abbinabile a trasmissioni 2WD o 4WD. I prezzi partono dai 24.950 euro della trazione anteriore con cambio manuale, in allestimento Invite, per arrivare ai 36.750 della S-AWC Diamond con automatico CVT, quella provata in Valle d'Aosta. Per guidarlo nella variante a gasolio bisognerà aspettare il quarto trimestre del 2018: è atteso un 2.2 litri da 150 Cv evoluzione dell'attuale Diesel dell'Outlander (sarà offerto con le 4x4). Anche gli estimatori del gas dovranno pazientare: Seveso ha chiarito ad ANSA che l'impianto a Gpl ''è attualmente in fase di sviluppo tecnologico''.





