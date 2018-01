(ANSA) - VERONA, 8 GEN - Bilancio record per Cantina Valpantena Verona, azienda cooperativa tra i principali attori della denominazione Valpolicella di cui rappresenta circa il 10% della produzione totale. L'assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2016-2017 (chiuso il 31 agosto) con un fatturato consolidato di 50.008.622, in incremento del 5,68%. Le vendite sono state dirette per oltre il 60% all'estero, con la Danimarca che si conferma il primo mercato, seguita da Svizzera, Gran Bretagna, Germania e Olanda. La remunerazione ai circa 360 soci conferitori è cresciuta del 18,5% rispetto all'anno precedente, con un prezzo medio delle uve di 130 euro al quintale. E' stata un'annata particolarmente favorevole in cui sono stati raccolti, tra aziende associate e terreni gestiti direttamente dalla Cantina, oltre 107mila quintali di uve, con un reddito medio dei vigneti della denominazione Valpolicella che supera i 20mila ad ettaro. L'azienda ha quindi accantonato un utile di 2.028.000 (+36% rispetto all'anno scorso) che ha portato il patrimonio consolidato a sfiorare i 20 milioni di euro (19.755.000).



