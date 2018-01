Da Jerry Lewis al Molleggiato, gli ottant'anni di Adriano Celentano

MILANO. Compie ottant'anni nel giorno dell'Epifania "il Molleggiato" d'Italia. Adriano Celentano, nato nella celebre via Gluck a Milano nel 1938, festeggerà il suo compleanno su Canale 5 dalle 21,30 c0n il programma "Rock Economy".

Figlio di immigrati pugliesi, Adriano aveva fatto diversi mestieri prima di diventare un orologiaio. Il suo passatempo preferito era imitare Jerry Lewis. Con la sua band Rock Boys partecipa, appena ventenne, al primo festival del Rock and roll organizzato al Palazzo del Ghiaccio di Milano vincendolo con il brano "Ciao ti dirò". Nel 1959 la carriera decolla grazie a "Il tuo bacio è come un rock", brano che prima arriva su tutte le radio e che poi diventa anche un film. Tra i suoi brani più celebri ci sono "Azzurro" con la musica di Paolo Conte, "Pregherò", "Chi non lavora non fa l'amore" con cui ha vinto Sanremo nel 1970, "La coppia più bella del mondo", "Una carezza in un pugno". Con "Prisencolinensinainciusol" anticipa il rap.

Ha recitato come attore protagonista nei film"Yuppy du"di cui ha curato anche la regia, Il Bisbetico Domato, Rugantino, Serafino ed Innamorato Pazzo.

E' recente la pubblicazione del suo ultimo album, in coppia con Mina, che contiene le loro canzoni più celebri da Acqua e Sale alla più recente Amami, Amami. In televisione invece ha messo a punto i programmi "Francamente me ne infischio" , "125 milioni di caz... te","Rockpolitick" fino alla molto discussa partecipazione al festival di Sanremo del 2012. E' famosa la sua partecipazione Fantastico 8, il programma-culto della Rai che si occupava della Lotteria dove in periodo di campagna elettorale referendaria sulla legislazione sulle attività venatorie nel 1987 fece un monologo contro la caccia in cui si definisce "figlio della foca".

Sua compagna di vita è la moglie, Claudia Mori che ha sposato nel 1964. Celeberrimi i loro duetti in "Siamo la coppia più bella del mondo" e "Non succederà più". Dal loro matrimonio sono nati Rosita, Giacomo e Rosalinda.

