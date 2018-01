McDonald's lancia Archburger panino con carne non surgelata

NEW YORK - McDonald's fa un altro passo verso una cucina più salutare e lancia l'Archburger, un panino a base di carne fresca.

Proprio come aveva affermato nel marzo scorso, quando aveva promesso che nel 2018 avrebbe iniziato a produrre il suo iconico Quarter Pounder con carne non surgelata. Un passo quasi obbligato per l'azienda, sempre più sotto pressione a causa della popolarità delle catene rivali che gia' offrono questo prodotto, da Shake Shack a In-N-Out Burger. "Non vediamo l'ora di avere preziosi commenti dai nostri clienti, stiamo continuando ad aumentare il livello con nuove proposte", ha commentato la societa'.

Secondo i media Usa, McDonald's sta testando il nuovo Archburger in sette ristoranti a Tulsa, in Oklahoma. Ed entro la meta' del 2018 dovrebbe essere distribuito nella maggior parte dei suoi 14 mila fast food.

Negli ultimi anni McDonald's ha apportato diverse modifiche al suo menu per andare incontro alle richieste dei consumatori americani, sempre più attenti a ciò mangiano. Per esempio ha tagliato i conservanti artificiali dai Chicken McNuggets e ha sostituito il succo di mela nei suoi Happy Meals con uno che contiene meno zucchero.(ANSA).

