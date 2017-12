Troppi messaggi di auguri, WhatsApp down in gran parte d'Europa

ROMA. WhatsApp non funziona, come spesso succede la notte del 31 dicembre. Sono arrivate diverse segnalazioni del down dell’app di messaggistica istantanea. WhatsApp ha funzionato fino alle ore 19:40 circa, poi non è stato più possibile inviare o ricevere messaggi, oppure inviare file multimediali, molto probabilmente per il sovraccarico dei server.

Al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali a riguardo, ma la ragione sembra il "troppo uso" da parte di utenti in tutto il mondo. Mentre milioni di persone tentano di scambiarsi gli auguri di Capodanno, WhatsApp ha smesso di funzionare in gran parte d’Europa. L’hashtag #WhatsAppDown già rimbalza sugli altri social network, soprattutto su Twitter, abituale "ritrovo" quando una delle più famose applicazioni del mondo va in tilt.

