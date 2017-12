Tour nelle carceri dei Radicali, visitati i penitenziari di Palermo, Trapani e Castelvetrano

ROMA. Dopo le visite effettuate nei giorni scorsi negli istituti penitenziari di Reggio Emilia, Roma-Rebibbia, Palermo-Ucciardone, Napoli-Poggioreale, Milano-San Vittore, Foggia, Napoli-Secondigliano, Catanzaro, Lucera, Palermo-Pagliarelli, Castelvetrano e Trapani, durante le festività il Partito Radicale sarà ancora presente in alcune carceri italiane secondo programma riportato di seguito.

"In questi giorni di festa - ha dichiarato Rita Bernardini della presidenza del Partito Radicale - è particolarmente importante essere vicini alla comunità penitenziaria tenuta ancora così lontana dai principi costituzionali basati su una pena che non umili la dignità della persona e che sia improntata alla rieducazione e al reinserimento sociale. Oggi, dopo l'approvazione da parte del Governo della Riforma dell'Ordinamento penitenziario, riforma che dovrebbe essere meno carcerocentrica e più indirizzata alle pene alternative, possiamo forse portare un po' di speranza in quei luoghi dove spesso la disperazione prende il sopravvento."

Programma di visite del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale Transpartito: sabato 30 dicembre Carcere di Milano-Opera, delegazione guidata da Mauro Toffetti (ore 10:30). Domenica 31 dicembre: Carcere di Roma Rebibbia-Nuovo Complesso, con Rita Bernardini, Sergio D'Elia, Elisabetta Zamparutti (ore 18:00). Lunedì 1 gennaio 2018: Carcere di Roma - Regina Coeli, con Rita Bernardini e Claudio Moreno (autore del libro "Un ambasciatore a Regina Coeli) (ore 10:00). Martedì 2 gennaio 2018: Carcere di Palmi (RC), delegazione guidata da Gianpaolo Catanzariti (ore 9:00). Mercoledì 3 gennaio 2018 Carcere di Reggio Calabria-Arghillà, delegazione guidata da Gianpaolo Catanzariti (ore 9:00). Giovedì 4 gennaio 2018 Carcere di Laureana di Borrello, delegazione guidata da Gianpaolo Catanzariti (ore 9:00).

