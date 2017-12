Regione, la commissione bilancio approva l'esercizio provvisorio

PALERMO. La commissione Bilancio dell’Ars, presieduta da Riccardo Savona, ha approvato l’esercizio provvisorio per tre mesi, stralciando alcune norme tra cui quelle sull'Eas. Domani il testo approderà in aula.

Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, e l’assessore per l’Economia, Gaetano Armao, «prendono atto della richiesta formalizzata dalla seconda commissione dell’Ars, in ragione dei tempi fissati (sino a domani), di limitare alle sole norme finanziarie di proroga l'esercizio provvisorio 2018». «Al tempo stesso - si legge in una nota - precisano che la giunta, nella seduta di domani, approverà un distinto disegno di legge che conterrà tutte le norme espunte dal provvisorio, ritenute di urgente e fondamentale interesse per i siciliani».

