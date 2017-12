L'innovazione ZF fa muovere autonomamente Rinspeed Snap

ROMA - Se il creativo specialista elvetico Rinspeed ha potuto realizzare il rivoluzionario veicolo elettrico a guida autonoma Snap - che sarà in gennaio uno dei protagonisti della sezione 'automotive' del Consumer Electronic Show (CES) a Las Vegas - lo si deve alla piattaforma elettronica intelligente di ZF, il Gruppo tedesco specializzato in tecnologia per autoveicoli e da tempo impegnato nell'innovazione dei sistemi di guida e di propulsione.

ZF ha realizzato per Snap il telaio denominato Intelligent Dynamic Driving Chassis (IDDC) che vede, pensa e agisce, compiendo così un passo in avanti verso una mobilità automatizzata senza emissioni. Si tratta di una piattaforma versatile per veicoli elettrici a guida autonoma che incarna la visione di ZF, in quanto - grazie a sensori ambientali, centraline di comando intelligenti e sistemi meccanici connessi - permette al sistema di gestione del veicolo di vedere, pensare e agire. Sia hardware che software sono integrati nella piattaforma di Snap che funge da veicolo (denominata Skateboard) e possono essere scollegati in modo flessibile dalla cellula abitativa abitacolo (Pod). ''Il trasporto urbano di domani - ha commentato Torsten Gollewski, responsabile dell'ingegneria avanzata presso ZF - sarà a zero emissioni a livello locale, si sposterà in modo autonomo e si adatterà alle più disparate esigenze con grande flessibilità. Il nostro IDDC offre la tecnologia necessaria e i requisiti funzionali oggi richiesti a tale scopo''.

L'IDDC è interamente elettrico e offre eccellente manovrabilità, può viaggiare in città senza conducente e, in teoria, persino senza abitacolo anche 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Anima dell'IDDC è il nuovo assale posteriore modulare mSTARS (acronimo di modular Semi-Trailing Arm Rear Suspension). Questo sistema integra lo sterzo posteriore AKC (Active Kinematics Control) che ha permesso di aumentare a 14 gradi l'angolo massimo di sterzata per il Rinspeed Snap. Il motore elettrico e l'elettronica di potenza sono collocati all'interno dell'assale, per azionare il veicolo in completa efficienza. Diversamente dal consueto motoassale elettrico, che ha una potenza di 150 kW, Snap ha una potenza inferiore di 50 kW. Il sistema è progettato per garantire una distanza massima, velocità relativamente basse e per resistere al carico costante, come richiesto per il car sharing urbano.

Altra importante innovazione è l'assale anteriore dell'IDDC - denominato EasyTurn - in quanto consente grazie all'interazione con il servosterzo elettrico modificato di ZF un ampio angolo di sterzata fino a 75 gradi (le soluzioni tradizionali consentono un angolo massimo di 50 gradi). Dalla combinazione di questi due sistemi di sterzatura su entrambi gli assi, Rinspeed Snap può praticamente ruotare sul posto con enormi vantaggi in termini di agilità nei centri urbani più affollati. ZF ha integrato hardware e software nell'IDDC in modo che possa rilevare l'area circostante anche senza la carrozzeria (Pod). Snap funziona con sensori configurati per la guida autonoma nelle città - sistemi radar con tecnologia LIDAR e telecamere - in modo da ottenere una rilevazione ambientale a 360 gradi a tutte le andature utilizzate in città e in qualsiasi condizione climatica e di luce. In futuro i dati di tutti i componenti, sistemi e sensori nell'IDDC e per la comunicazione 'car-to-x' saranno analizzati e elaborati insieme da un supercomputer centrale denominato ZF ProAI, sviluppato in collaborazione con NVIDIA. Il computer elaborerà i dati in tempo reale e li utilizzerà per istruire gli attuatori. ZF ProAI controllerà tutte le funzioni di controllo longitudinali e laterali e, se applicabile, anche quelle verticali. Il dispositivo di comando, a elevate prestazioni, utilizzerà anche l'intelligenza artificiale e le capacità di deep learning, che rappresentano ulteriori elementi chiave per lo sviluppo avanzato della guida autonoma.

