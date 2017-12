Al via i test su strada della TVR Griffith

ROMA - Dopo le vicissitudini degli scorsi anni, legate ai passaggi di proprietà, il 2018 sembra ormai certo che segnerà il ritorno alla produzione del Costruttore britannico TVR, con una coupé a due posti dai contenuti emozionanti. La Casa inglese si prepara, infatti, a lanciare la nuova generazione della sua sportiva Griffith. L'auto, svelata lo scorso settembre al Goodwood Revival Meeting, pare ormai in una fase avanzata del suo sviluppo, come dimostra il video postato alcuni giorni fa sulla piattaforma YouTube dal Costruttore. Nel filmato viene mostrata la vettura nel corso dei primi test su strada. Linee aggressive che reinterpretano in chiave moderna alcuni stilemi tipici delle vetture del brand, il nuovo modello è stato disegnato dal team diretto da Gordon Murray, famoso progettista di Formula 1. Equipaggiata con un motore V8 di 5,0 litri da 486 Cv di origine Ford, preparato dalla Cosworth, montato in posizione anteriore, è dotata di cambio manuale a sei marce firmato Tremec e di trazione posteriore. Questa belva d'Oltremanica sfoggia alcune intriganti particolarità stilistiche, come gli scarichi laterali, posizionati subito dietro i passaruota anteriori.

Proposta a 90.000 sterline (al cambio 101.273 euro), già prenotabile versando una caparra di 5.000 sterline (5.627 euro), la Griffith nasce intorno a una struttura in tubolari di materiali compositi del carbonio che promette un'elevata rigidità torsionale e un peso complessivo contenuto in 1.250 kg.

Per quanto riguarda le prestazioni, sono stati annunciati uno scatto da 0 a 100 km/h sotto i 4 secondi e una velocità massima di oltre 320 km/h. Secondo quanto dichiarato al reveal, la macchina dovrebbe entrare in produzione appunto entro il 2018, con prime consegne tra la fine dell'anno e l'inizio del 2019. Il video pubblicato dall'azienda sembrerebbe testimoniare il rispetto della tabella di marcia programmata.

