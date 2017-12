I robot sotto stress hanno paura, proprio come l'uomo

I robot sotto stress hanno paura e in queste condizioni, proprio come l'uomo, diventano più intelligenti perché le emozioni aguzzano l'ingegno. Lo indica la simulazione che ha osservato la nascita delle emozioni in un sistema di intelligenza artificiale. Pubblicata sulla rivista Plos One, si deve ai ricercatori dell'università Federico II di Napoli e dell'università britannica di Plymouth.

Studiando il modo in cui, nel corso dell'evoluzione, gli animali hanno imparato a gestire la paura e a prendere le giuste decisioni in situazioni di stress, i ricercatori hanno riprodotto in un sistema di intelligenza artificiale una condizione analoga a quella di un animale che rischia di incontrare predatori mentre esplora un territorio alla ricerca di cibo. Ispirato ai circuiti neurali del cervello umano, il sistema ha permesso di osservare come si evolve la capacità di gestire situazioni rischiose in una popolazione di robot virtuali.

Si è visto così che per reagire a uno stimolo pericoloso, il sistema di intelligenza artificiale sceglie di evitare il rischio, elaborando un comportamento di allontanamento: ''è un comportamento primordiale associato alla paura e che emerge in automatico sia negli animali che nell'uomo'', ha detto all'ANSA Orazio Miglino, che dirige il laboratorio Natural and Artificial Cognition (Nac) dell'Università Federico II.

Tuttavia, ha aggiunto ''nell'uomo c'è anche una seconda fase di elaborazione per capire che cosa sia successo. Diciamo che i nostri robot si fermano alla prima risposta''. Il risultato potrebbe contribuire a ottenere robot più intelligenti perché, ha rilevato Daniela Pacella, del Nac e dell'università di Plymouth, ''le emozioni sono fortemente connesse a memoria, decisioni, motivazione''.

