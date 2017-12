Nadal chiude il 2017 da numero 1, Fognini in testa agli italiani

ROMA. Fabio Fognini si conferma n.1 del tennis azzurro nel 2017 nella classifica pubblicata dall'Atp, l'ultima dell'anno. Il 30enne di Arma di Taggia è stabile al n.27, così come Paolo Lorenzi in 43ma posizione e Thomas Fabbiano al 73mo posto.

Posizione immutata anche per Andreas Seppi, n.86. In vetta c'è saldamente Rafa Nadal, e per la 19ma settimana, che chiude l'anno con 1.040 punti di vantaggio su Roger Federer. Sul gradino più basso del podio mondiale c'è il fresco vincitore del Master, Grigor Dimitrov, che precede il Next Gen tedesco Alexander Zverev, l'austriaco Dominic Thiem, il croato Marin Cilic, il belga David Goffin, lo statunitense Jack Sock, lo svizzero Stan Wawrinka e lo spagnolo Pablo Carreno Busta.

© Riproduzione riservata