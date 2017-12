Da Oscar dell'anno al Salone di Genova, il 2018 a vele spiegate

GENOVA. Il 2018 della vela si prevede denso di eventi, fra regate e appuntamenti di assoluto rilievo. Si aprirà a marzo, con la consueta premiazione degli Oscar della vela 2017 a Il velista dell’anno, giunto alla 34/a edizione e organizzato a Roma da Acciari consulting, in collaborazione con la Federazione italiana e Ucina Confindustria nautica. Sempre a marzo, al via le regate con classica Pasquavela Argentario (31 marzo-2 aprile), che si disputano dal 1998 a Porto Santo Stefano. Seguirà la Rolex Capri sailing week (11-19 maggio), poi la 151 Miglia, con percorso tra Livorno e Punta Ala (31 maggio-2 giugno). La manifestazione è giunta alla 10/a edizione ed è entrata di diritto tra i grandi eventi della vela italiana.

Sempre con l’organizzazione dello Yacht club Punta Ala, dall’8 al 10 giugno, si disputerà la regata del Gavitello d’Argento. Seguirà la Giraglia Rolex cup (10-18 giugno), tra St. Tropez e Genova, con il record di iscritti che si rinnova ogni anno. Sempre a giugno, a Porto Santo Stefano, daranno spettacolo le imbarcazioni d’epoca, vere e proprie regine del mare, che partecipano all’Argentario sailing week (13-17 giugno), mentre il 20 agosto partirà la 13/a edizione Palermo-Montecarlo, altra importante regata d’altura mediterranea.

Dal 3 al 9 settembre la grande vela tornerà protagonista a Porto Cervo, con la Maxi yachts Rolex cup. Seguirà, sempre a Porto Cervo, la Rolex Swan cup (9-16 settembre), evento biennale del cantiere Swan di proprietà di Leonardo Ferragamo. L'appuntamento-clou della nautica italiana, il Salone nautico internazionale di Genova (58/a edizione), organizzato da Ucina Confindustria nautica, si svolgerà dal 20 al 25 settembre e verrà naturalmente ospitato dal capoluogo ligure.

Da non perdere, infine, a Trieste, il 14 ottobre, la grande kermesse della Barcolana, giunta alla 50/a edizione. La regata storica ogni anno raduna nella città giuliana oltre 25 mila appassionati e più di 2 mila imbarcazioni, per un evento unico, trasmesso in diretta dalla Rai e ripreso dalle tv di tutto il mondo.

